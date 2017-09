Mons: Dylan, sauvé de justesse sur le terrain de foot (photos)

Rédaction en ligne

Victime d’une commotion cérébrale, samedi, au Tondreau, Dylan Balsamo ne se souvient plus de rien. Entre le choc avec Huyzentruyt et son réveil à Ambroise Paré, c’est le trou noir. Aujourd’hui, l’attaquant levallois se remet doucement. Une certitude : on a eu très peur pour lui. Les membres de son staff lui ont sauvé la vie sur le terrain avant l’arrivée des secours.