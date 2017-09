Météo: de la pluie, encore de la pluie...

La matinée de mardi sera variable et entrecoupée d’averses. Il fera ensuite plus sec à partir de l’ouest, avec de larges éclaircies. Le risque d’averses subsistera toutefois dans l’est.

Le vent sera modéré, mardi, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les maxima oscilleront entre 12 et 16 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 17 et 19 degrés ailleurs.

Mardi soir, le ciel sera partiellement nuageux, mais le temps restera généralement sec partout. Le ciel se chargera ensuite progressivement à partir de l’ouest et une zone de pluie et d’averses s’enfoncera sur le pays durant la nuit.

Mercredi, le temps sera très nuageux et pluvieux dans de nombreuses régions sauf dans l’ouest. La pluie se dirigera ensuite vers l’Allemagne et le Luxembourg, les éclaircies gagnant alors l’ensemble du pays.

Jeudi, les éclaircies alterneront avec des averses parfois intenses. Ces averses pourront parfois s'accompagner d'orages. Il fera assez frais avec des maxima variant entre 12 et 15 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest. Rafales jusqu'à 60 km/h.

Vendredi, nous connaîtrons à nouveau un temps variable, alternant entre éclaircies parfois larges et intenses averses. Les maxima oscilleront entre 12 et 16 degrés. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré.