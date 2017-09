Le monde politique réagit vivement ce soir à l’annonce du décès tragique d’Alfred Gadenne (cdH) bourgmestre de Mouscron. Les manifestations de soutien et de sympathie à la famille rendant hommage à l’homme, qui fut notamment député de 2009 à 2014 au cdH, sont venues de tous les partis politiques en wallonie.

« Ma tristesse est immense. Je viens d’apprendre le décès de notre ami Alfred Gadenne. J’adresse mes plus sincères condoléances à ses proches » a tweeté Benoît Lutgen.

Paul Magnette (PS) se dit « Horrifié par l’assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne. Ma plus profonde sympathie à ses proches. »

Catherine Fonck est aussi choquée et manifeste tout son soutien à la famille d’Alfred Gadenne.

Choquée par le décès d'Alfred #Gadenne ...Toutes mes pensées à son épouse, sa famille, ses proches et tous les Mouscronnois

C'est ac horreur que j'apprends la mort tragique d'Alfred Gadenne.À sa famille, ses amis et aux Mouscronnois, mes pensées les plus sincères.

Très peiné d'apprendre le décès d'Alfred Gadenne. Je salue la mémoire d'un homme brave et dévoué. Je présente mes condoléances à sa famille.

Stupéfaction.

Gadenne était un bourgmestre et un homme de dialogue et d'une profonde humanité.

De tout cœur avec famille et mouscronnois. https://t.co/Q8ZVOCzzhh