Le prince George dope les ventes de lentilles françaises en Angleterre

Il a suffi qu’un tabloïd anglais détaille le menu de la cantine de l’école de George, où apparaissaient des lentilles vertes du Puy-en-Velay (centre de la France), pour que les sujets de sa très gracieuse Majesté se jettent sur ce légume sec.

Troisième dans l’ordre de succession au trône britannique, le prince George a fait sa rentrée le 7 septembre à l’école privée St Thomas’s Battersea à Londres. L’année scolaire y coûte près de 20.000 euros et le chef est français.

«Nous avons beaucoup de demandes de nos clients, sur place, en Grande-Bretagne, depuis l’article du Daily Mail, notamment de la part de restaurateurs. Les grossistes reçoivent plein d’appels», confie à l’AFP Antoine Wassner, patron de l’entreprise Sabarot, spécialiste des légumes secs dans le département de la Haute-Loire.

«C’est +l’effet star+ dès qu’un VIP s’affiche avec un produit. Et c’est un magnifique coup de projecteur sur les lentilles du Puy en Angleterre, déjà notre 2e marché après la France. Et puis, faire le +buzz+ avec un légume sec, riche en protéines végétales, et un petit prince de 4 ans, c’est très politiquement correct!», s’amuse M. Wassner, dont l’entreprise exporte 50% de sa production de lentilles vertes, dont 10% en Angleterre.

De plus, la demande peut s’envoler car après une année 2016 médiocre en raison des intempéries, «nous avons une bonne récolte cette année, le double de l’an dernier, avec 2.500 à 3.000 tonnes de lentilles», se réjouit Antoine Wassner. «L’an dernier, on avait dû fixer des quotas à nos clients. Ce ne sera plus le cas.»