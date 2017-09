Un séchoir défectueux provoque l'incendie de leur maison à Faimes (Photo)

Les époux Karsten ont vécu un dimanche matin plutôt agité. Et pour cause, ils ont été sortis de leur sommeil par l’incendie de leur habitation située rue de Bois à Aineffe (Faimes). Bernard Karsten (58) propriétaire des lieux raconte. « Il était environ 4h du matin. Ma femme et moi étions au lit. On a entendu un bruit et très vite, on a senti l’odeur de brûlé. J’ai cherché après une lampe de poche pour voir d’où venait le feu. Avec la fumée, on ne voyait rien. La pièce à côté de notre chambre où se trouvait le séchoir était en feu. Les flammes commençaient à lécher le chambranle de la porte d’une autre pièce. On a essayé d’éteindre l’incendie avec des seaux d’eau. J’ai essayé également d’éteindre le feu avec mon tuyau d’arrosage, via l’extérieur, mais cela n’a pas fonctionné. »

