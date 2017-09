Jacqueline Galant (MR), bourgmestre de Jurbise, a fait son retour au Parlement wallon: «voter la veille de mon accouchement a été dur»

Vous avez fait votre rentrée au Parlement wallon, comment ça s’est passé ?

Il y a une nouvelle majorité avec plein de projets et d’enthousiasme par rapport à la nouvelle équipe. Je pense qu’on a cette volonté de bien faire et de faire vite, parce que les délais sont quand même assez courts. Être vice-présidente me permet de faire partie du bureau et d’avoir une fonction active au niveau de la gestion du parlement en tant que tel et je trouve ça très intéressant.

> Ses futurs grands projets pour Jurbise en 2018.

> Ses relations avec Georges-Louis Bouchez, conseiller communal à Mons.

> Quelques mots sur l’arrivée de son bébé Moïse.