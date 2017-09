Donald Trump observe une minute de silence en mémoire du 11 septembre (Vidéo)

Entourés de nombreux collaborateurs, sous un immense ciel bleu, Donald et Melania Trump se sont recueillis en silence dans les jardins de la Maison Blanche à 08H46 (12H46 GMT), l’heure à laquelle le premier avion de ligne détourné par Al-Qaïda a percuté l’une des deux tours du World Trade Center (WTC) new-yorkais.

