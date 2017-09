Un mineur privé de liberté après une bagarre à Mont-Saint-Guibert

Une bagarre est survenue dimanche vers 18 heures sur le site de la Speed Down, une manche du championnat de Belgique de course de caisses à savon, organisée à Mont-Saint-Guibert. Lorsque les services de police et de secours sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté la présence d’un habitant de Perwez, né en 1982, allongé sur le sol et sévèrement blessé. Un témoin a dénoncé un mineur, né en 1999 et originaire de Mont-Saint-Guibert, comme étant l’agresseur présumé de la victime. Le Perwézien a été transporté à la clinique Saint-Pierre à Ottignies où, au moment de son admission, ses jours n’étaient pas considérés comme en danger. Le mineur a été privé de liberté et doit être présenté à un juge de la jeunesse.