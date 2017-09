Ouragan Irma: la Croix-Rouge de Belgique lance un appel aux dons!

« Les dégâts constatés sont énormissimes dans les zones déjà affectées », indique la Croix-Rouge. « Partout ce sont des populations laissées sans abri. Tout est à reconstruire. Jusqu’à 26 millions de personnes pourraient être touchées. »

L’ouragan Irma a successivement frappé les petites Antilles, Porto Rico, la République dominicaine et Cuba avant de toucher la Floride où il est encore actif lundi.

« Dans chaque pays, des milliers de bénévoles de la Croix-Rouge sont mobilisés pour aider les sinistrés. Premiers soins, abris d’urgence, distributions d’eau, de nourriture, de couvertures : les besoins sont immenses. Rien que pour les îles des Antilles dévastées, plus d’un million d’euros sera nécessaire pour apporter une aide d’urgence dans les prochains six mois à des milliers de personnes qui n’ont plus rien », estime la Croix-Rouge.

Les dons peuvent être versés sur le compte BE72 000-0000016-16 ou via le site www.croix-rouge.be (avec mention « Irma »).