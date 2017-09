Voici Harvey et Irma… qui fêtent leurs 75 ans de mariage alors que les ouragans qui portent leur nom ravagent l'Amérique et les Caraïbes

Irma et Harvey, 75 ans de bonheur... l’année où les ouragans Harvey et Irma sèment la terreur !

Harvey et Irma Schluter, qui ont respectivement 104 et 93 ans, affirment « ne pas savoir pourquoi » les deux ouragans dévastateurs ont été baptisés avec leurs prénoms. Interviewée par nos confrères du New York Times, Irma ajoute qu’elle est « vraiment triste » que son prénom soit associé à un ouragan qui a semé la mort. « Je n’avais jamais été dans cette situation. Si j’étais sur place, j’aurais essayé d’aider ces personnes. Mais je ne sais pas comment. » Harvey, qui a servi dans l’armée américaine durant la seconde guerre mondiale, a été durant 45 ans barbier et aime jouer du banjo.

Si les deux ouragans ravageurs ont reçu ces prénoms, c’est tout à fait par hasard. L’organisation météorologique mondiale attribue ces prénoms qu’elle prend dans une liste classée par ordre alphabétique pour baptiser les ouragans de l’Atlantique. Lorsqu’un ouragan ne cause pas trop de dégâts, leur nom est réutilisé après six ans. D’habitude, le nom d’ouragan choisi pour la lettre « i » était Irène. Mais le dernier ouragan qui a porté ce nom, en 2011, a fait des ravages… d’où l’arrivée d’Irma !