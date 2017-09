Les juges wallons donnent plus des peines de travail que leurs homologues flamands

Y.H.

Ces peines permettent d’éviter l’amende ou la prison lorsque le sursis n’est plus possible. L’année dernière, les tribunaux belges ont prononcé 10.330 peines de travail. La grande majorité, 4.037 condamnations, prévoyait une durée oscillant entre 31 et 60 heures, selon les statistiques du Service de politique criminelle du SPF Justice.