Tour d'Espagne: Matteo Trentin gagne la dernière étape, Chris Froome sacré

Chris Froome (Sky) a remporté le Tour d’Espagne pour la première fois de sa carrière, dimanche, à Madrid. Le Britannique réussit ainsi le doublé Tour-Vuelta la même année. La dernière étape, partie d’Arroyomolinos (117,6 km) a été remportée au sprint par l’Italien Matteo Trentin (Quick-Step Floors).

Malgré une tentative du Portugais Rui Costa (UAE Team Emirates) et de l’Italien Alessandro De Marchi (BMC), avortée à 5 km de la ligne, le sprint final était inévitable.

Au sprint, Trentin a une nouvelle fois laissé tout le monde derrière lui. Il devance le Français Lorrenzo Manzin (FDJ) et le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb). Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) échoue à la quatrième place, Kenneth Vanbilsen (Cofidis) est septième. L’Italien, 28 ans, avait déjà remporté la 4e étape à Tarragone, la 10e à Elpozo Alimentacion et la 13e à Tomares.

Así fue el sprint final de Madrid. #LV2017 pic.twitter.com/qOTG3Z3w78 — La Vuelta (@lavuelta) 10 septembre 2017

Au général, Froome devance l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) de 2:15 et le Russe Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) de 2:51. L’Espagnol Alberto Contador (Trek-Segafredo) termine sa carrière professionnelle par une cinquième place au classement final, à 3:18 de Froome. L’Espagnol tire sa révérence en beauté, avec une superbe victoire au sommet de l’Angliru samedi. Le premier Belge au général est Sander Armée (Lotto Soudal), 19e.

Froome, 32 ans, entre un peu plus dans l’histoire du cyclisme. Il devient le troisième coureur à remporter la même année le Tour de France et la Vuelta, après Jacques Anquetil en 1963 et Bernard Hinault en 1978. Avec une petite différence, à l’époque des deux Français, la course espagnole se disputait avant la Grande Boucle. Lauréat de quatre Tour de France, il remporte son cinquième grand tour. Seul le Tour d’Italie manque encore à son palmarès.

Le Britannique succède au palmarès au Colombien Nairo Quintana.