Ouragan Irma: seize Belges ont demandé à être évacués

Plusieurs familles ont contacté les Affaires étrangères depuis les îles de Saint-Martin, Tortola, Saint-Thomas et Saint-Bathélemy. Les autorités belges travaillent en collaboration avec leurs voisins français et néerlandais, compétents à Saint-Martin. Pour les Îles vierges, ce sont les autorités britanniques qui se chargent des rapatriements. Entre-temps, l’aéroport de Saint-Bathélemy a été rouvert aux vols commerciaux. Les évacuations n’y sont donc plus nécessaires.

Les Affaires étrangères restent également en contact avec différents hôpitaux mais n’a recensé pour l’instant aucun Belge parmi les blessés. Notre pays n’a pas non plus reçu à ce stade de demande d’aide d’urgence. Les services compétents ont toutefois déjà signalé aux autorités européennes le type d’aide que la Belgique prévoit.

Entre-temps, Irma a atteint les Etats-Unis. Le consulat général à Atlanta demande aux Belges de se signaler par courriel à l’adresse ConsubelAtlanta@gmail.com.