Angleterre: retour gagnant d'Eden Hazard à Chelsea, les Belges de Tottenham brillants

Eden Hazard faisait son retour sur le banc de Chelsea après sa grave blessure occasionnée en juin dernier. Le Diable Rouge, monté au jeu (78e), a vu son équipe s’imposer à Leicester (1-2) pour la quatrième journée du championnat d’Angleterre. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Mousa Dembele ont surclassé Everton avec Tottenham (0-3) pendant que Kevin Mirallas restait sur le banc.

Chelsea se rendait à Leiceister pour tenter d’empocher les trois points. Pour l’occasion, Eden Hazard prenait place sur le banc pour la première fois depuis plus de trois mois. Thibaut Courtois était titulaire dans les cages tandis que Michy Batshuayi était remplaçant.

Les Blues ont pris le large par l’intermédiaire d’Alvaro Morata (41e) et de N’Golo Kanté (50e) avant que Jamie Vardy ne réduise la marque sur penalty (62e). Eden Hazard est finalement monté au jeu pour les douze dernières minutes alors que Michy Batshuayi est resté tout le match sur le banc. Avec cette victoire, Chelsea occupe la troisième place du classement (9 points).

Tottenham et ses Belges se rendaient à Everton pour affronter Kevin Mirallas. Si ce dernier n’a pas participé aux hostilités, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Mousa Dembele (monté à la 71e) ont contribué à la nette victoire des Londoniens (0-3). Les buteurs se nomment Harry Kane (28e,47e) et Christian Eriksen (42e). Tottenham est cinquième (7 points) tandis qu’Everton se retrouve en quinzième position (4 points).

Enfin, Christian Kabasele, titulaire, s’est imposé avec Watford à Southampton sur le score de deux buts à zéro. Son équipe occupe une surprenante quatrième place (8 points).