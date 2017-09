Nimy: incendie dans la cave de l'ancienne Maison communale

A leur arrivée, les pompiers ont constaté que le feu avait pris dans les caves. La situation a été rapidement maîtrisée en trois quarts d’heure et les flammes n’ont pu gagner les étages où se trouve notamment la bibliothèque communale. Par contre, la fumée s’est inévitablement propagée dans le bâtiment. Une bonne heure plus tard, les hommes du feu pouvaient regagner leur caserne. Incendie d’origine criminelle ou accidentelle ? La cause reste indéterminée pour l’instant, seule une enquête permettra d’apporter une réponse. La police de Mons-Quévy est également intervenue.