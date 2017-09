Quiévrain: 19 logements sociaux inaugurés dans la rue Royale

En effet, l’Agence Immobilière Sociale, AIS pour les initiés, sert d’intermédiaire entre le propriétaire et le locataire, un occupant qui généralement bénéficie d’aides.

En tout l’AIS gère pas moins de 267 logements sur dix communes de l’arrondissement de Mons-Borinage.

Cette asbl fêtera ses 20 ans d’existence l’an prochain et est présidée par Jean-Pierre Lépine, par ailleurs bourgmestre de Quaregnon.

Ce dernier, dans son discours, a évidemment mis en évidence cette précieuse collaboration « entre le public et le privé » et plus particulièrement le propriétaire des lieux M. Scarpone. Ce propriétaire confiant à l’AIS la gestion de l’immeuble, la rédaction des baux,… et est assuré de toucher son loyer tous les 10 du mois.

En tout, l’entité de Quiévrain dispose de 40 logements de ce type gérés par cette Agence Immobilière Sociale.

Quant à Pierre Tromont, échevin du logement à Quiévrain, il a abondé dans les propos du président de l’AIS et a précisé que sa commune dépasse la norme de 10 % fixée par le gouvernement wallon de logements type sociaux sur son territoire.

Il a aussi rappelé que sa commune voulait mener une politique attractive et harmonieuse en matière d’urbanisme en s’attaquant aux chancres.

Il a ainsi cité des exemples terminés (ancien abattoir, rue José Samyn, ancien couvent d’Audregnies,…), ou à venir (angle de la rue du Marais et la rue de Montroeuil).

Une visite des lieux a terminé ce sympathique moment.