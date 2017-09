Le pavillon belge à la Biennale de Venise séduit la reine Mathilde par sa sobriété!

Belga / Photos: Belga et Reporters

Le pavillon belge à la Biennale de Venise, qui s’est ouverte le 13 mai et se poursuivra jusqu’au 26 novembre, est très bien accueilli par le public. «En Biennale, où la majorité des pays essayent d’impressionner avec des installations spectaculaires et beaucoup de mouvement, nous avons fait le choix d’organiser une exposition sobre et épurée», a expliqué la commissaire Eva Wittocx lors de la visite de la reine Mathilde vendredi.