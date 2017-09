Mons-Borinage: E. Thiébaut dénonce les économies réalisées par le gouvernement fédéral, aux dépens des services publics

Rédaction en ligne

Éric Thiébaut effectuait sa rentrée politique, ce vendredi. L’occasion pour le député-bourgmestre d’évoquer les dossiers chauds qu’il défendra devant le parlement fédéral. Parmi lesquels, on retrouve certains enjeux cruciaux pour la région de Mons-Borinage : le sort des agents de la protection civile de Ghlin dont la disparition a été annoncée, les retards perpétuels sur la ligne 96 Mons-Bruxelles ou encore le manque de moyens auquel doivent faire face la police et la justice montoise. En filigrane, le Hensitois dénonce les économies réalisées par le gouvernement MR/NVA et le recul des services de proximité partout dans les villes.