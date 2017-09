Ndongala calme l'enthousiasme autour de Charleroi: «Le Sporting progresse mais il doit gagner des titres aussi...»

Dieumerci Ndongala a peut-être porté les couleurs de Charleroi durant deux saisons, il est loin d’oublier qu’il a été formé au Standard. Ses racines sont rouches et il l’a clairement fait comprendre ce vendredi.

« Le Sporting est peut-être en pleine progression, mais il faut aussi gagner des titres ! », claque l’ailier. « Le Standard, lui, a encore remporté la Coupe de Belgique en 2016… » Voilà qui est clair. Mais un coup d’œil sur le classement actuel et on comprend vite que Charleroi débarquera à Sclessin avec le statut de favori alors que les Rouches n’ont aucunement droit à l’échec. « Si les hommes de Felice Mazzù sont là où ils sont actuellement, c’est qu’ils le méritent. Ils jouent en équipe, de manière compacte et pratiquent très bien la contre-attaque. Nous savons à quoi nous attendre. »

Et les supporters liégeois ne se sont pas gênés pour rappeler l’importance de l’enjeu aux hommes de Ricardo Sa Pinto, via de nombreuses banderoles. « Cela nous a d’ailleurs motivés. Nous avons tous envie de réagir, de sortir de cette situation. Mais Charleroi est un match comme un autre finalement, si ce n’est qu’il s’agit d’un « derby ». Nous tenterons d’enfin marquer en premier, ce qui ne nous est jamais arrivé depuis le début du championnat. Cela aurait le don de nous mettre en confiance et nous pourrions ainsi montrer ce que nous sommes capables de faire. Le tout évidemment en gommant les erreurs du passé. Pour cela, il faudra être concentrés dès la première minute de jeu. »