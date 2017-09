Blessé au mollet, Vincent Kompany ne jouera pas le choc Manchester City-Liverpool

Blessé durant la trêve internationale, privé du match en Grèce avec les Diables rouges, Vincent Kompany souffre du mollet. Non rétabli, il ne fait pas partie du groupe de Manchester City convoqué par Pep Guardiola pour le match face à Liverpool, samedi (13h30), en Premier League.

« Il a un problème au mollet et je ne pense pas qu’il sera en mesure de jouer ce samedi », a expliqué l’entraîneur catalan.

« Je suis triste. Les derniers 7, 8, 9 matches de la saison dernière, il a joué sans problème. Lors de la préparation de la saison, nous avons pris soin de lui et il a joué les 3 premiers matches du championnat. Nous le perdons pour l’instant mais nous voulons essayer de l’avoir en forme le plus tôt possible. »

Coutinho absent à Liverpool

De l’autre côté, l’international brésilien Philippe Coutinho, qui avait réclamé en vain son départ de Liverpool vers Barcelone, a de nouveau été laissé au repos pour ce choc. Mais ce n’est pas une sanction du club a précisé son coach Jürgen Klopp : le Brésilien souffre du dos et n’est pas à 100% de sa forme.