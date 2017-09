10 octobre: avant de passer à l'action, la CSC Transcom veut d'abord consulter ses affiliés

Le conseil syndical national de la CSC-Transcom a décidé ce vendredi «de consulter largement ses affiliés sur les différents dossiers qui sont sur la table» avant de décider d’éventuelles actions. «Nos affiliés nous demandent du temps pour prendre une décision définitive et veulent plus de clarté sur les intentions du gouvernement», a indiqué le syndicat chrétien.

Si «les attaques envers les services publics sont sérieuses et inquiètent à juste titre les cheminots», le temps «n’est pas encore à l’action», a-t-il estimé. «Il y beaucoup d’interrogations, une volonté d’analyse et de débats sur le terrain. Pour cette raison, les militants de la CSC-Transcom ont décidé de consulter le plus largement possible les cheminots et d’évaluer par après quel plan d’action doit être mis en place», a poursuivi le syndicat.

Ce dernier «réitère par ailleurs sa demande d’un large débat de société en ce qui concerne la privatisation annoncée des entreprises publiques, et en particulier des chemins de fer». «Nous ne voulons plus que ce sujet soit abordé d’un point de vue purement idéologique», a conclu la CSC.