Puce est morte après avoir été violée : une plainte va être déposée !

Manon Roossens

La triste histoire de Puce, une petite chatte décédée dès suites d’un viol a eu une portée internationale. Suite à notre article, une pétition intitulée « Justice pour Puce » a été lancée et adressée à l’attention de M. Carlo Di Antonio, Ministre du Bien-être Animal. Et ce sont déjà plus de 45.000 signatures qui ont été récoltées.