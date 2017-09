Un carton pour son défilé à New York: Heidi Klum pose dans un caddie!

Sa collection d’une trentaine de pièces a été présentée jeudi à New York. Et on était… comme dans un magasin Lidl

La mannequin allemande a présenté, devant une centaine de journalistes, sa collection exclusive, « Heidi in the City », disponible dans tous les Lidl de Belgique dès le 18 septembre. Des articles (sacs, pantalon, jupes, chaussures,…) entre 7 et 35 euros.

Heidi Klum débarque sur une scène. Et là, c’est la folie, les journalistes se ruent, se bousculent, des verres cassent, les gardes sévissent, on ne fait pas ce qu’on veut même si l’Allemande arrive toute décontractée, grand sourire. Elle porte de jolis talons noirs et un tailleur pantalon bleu électrique. Tout de sa collection, évidemment. Cheveux blonds longs détachés naturels, maquillé mais pas trop, elle a une silhouette d’enfer. Difficile de croire qu’elle a 44 ans et 4 enfants.

Le show durera deux heures. Alors que les mannequins défilent sur un tapis roulant, Heidi Klum bouge partout. On la retrouve notamment en train de poser… dans un caddie. C’est ça le marketing. Elle saute, elle bouge, elle danse pour le plaisir des cameramen. Elle accordera quelques interviews, surtout aux télés.

