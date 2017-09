Irma sème «l'apocalypse» à Saint-Barth et Saint-Martin et fait route vers Cuba et la Floride (vidéos, photos)

Entre «cauchemar» et «apocalypse», l’ouragan monstre Irma, qui poursuit sa route dans les Caraïbes, a fait au moins quatre morts sur l’île de Saint-Martin côté français, conduisant l’Elysée à décréter jeudi la mobilisation générale.

Au moins quatre personnes ont également trouvé la mort dans les îles Vierges américaines, ont annoncé jeudi le bureau du gouverneur Kenneth Mapp et un service de secours. Deux personnes ont également perdu la vie à Porto-Rico, selon Carlos Acevedo, membre de l’Agence de gestion des urgences, jeudi soir.

(Reuters)

Ce nouveau bilan porte à douze le total des victimes dans plusieurs îles des Caraïbes (quatre à Saint-Martin, quatre aux îles Vierges, une dans la partie néerlandaise de Saint-Martin et une à Barbuda) depuis le passage d’Irma.

300 km/h

Avec des rafales qui ont dépassé parfois les 300 km/h, le cyclone record de catégorie 5, le maximum sur l’échelle d’intensité des ouragans, a semé la désolation sur les deux îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées à environ 250 km de la Guadeloupe connues pour leurs plages paradisiaques et leur tourisme de luxe.

(Reuters)

Les habitants commençaient à déblayer les rues, inondées ou envahies par des amas de tôles et jonchées de bateaux transformés en petits bois, d’arbres balayés par les vents, de toitures arrachées et de voitures renversées, de bâtiments en ruine et de végétation détruite.

« Livrés à nous-mêmes »

«On est un peu livrés à nous même, c’est la catastrophe. On attend les secours», a déclaré par téléphone à l’AFP Olivier Toussaint, un habitant de Saint-Barthélémy. «On est sans eau, sans électricité. On avait fait quelques réserves, mais que pour deux trois jours, ça va commencer à être dur».

(AFP)

«On dirait presque un pays en guerre», a renchéri une journaliste de Guadeloupe 1re, Maeva Myriam Ponet, également à Saint-Martin, en évoquant un «cauchemar» après le passage du cyclone de catégorie 5 le plus long (plus de 33 heures) jamais enregistré dans le monde selon Météo France.

Le cyclone à ce stade a fait quatre morts dans la partie française de Saint-Martin et aucun à Saint-Barthélemy, selon un dernier bilan annoncé jeudi après-midi par Edouard Philippe, révisant à la baisse celui de huit morts annoncé précédemment par le ministère de l’Intérieur. Le Premier ministre a évoqué une «cinquantaine de blessés, dont deux graves et un en urgence absolue», et de «très nombreuses blessures légères».

Ni eau, ni électricité, ni essence

«Seize d’entre eux venant de Saint-Martin, sont arrivés jeudi soir en Guadeloupe et ont été pris en charge du CHU», a indiqué Pierre Thepot, directeur du CHU. Une cinquantaine d’autres blessés devraient arriver ces prochaines 48 heures.

A Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, «l’électricité est coupée, l’eau potable est absente, l’essence indisponible, les routes encombrées et partiellement impraticables», a précisé M. Philippe.

Violence sans précédent

A Saint-Martin, «95% des habitations sont touchées et 60% sont inhabitables», a ajouté M. Philippe, citant des chiffres de la collectivité de Saint-Martin. Mais le port, l’aéroport régional et les hôpitaux y fonctionnent au moins en partie, selon lui.

(AFP)

Évoquant «un événement d’une violence sans précédent» dans ces îles, Edouard Philippe a affiché la solidarité du gouvernement avec les habitants dont «beaucoup sont sous le choc d’avoir perdu leurs biens».

Magasins pillés

Il faudra «des semaines et des mois» pour un retour à la normale de l’électricité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a prévenu EDF.

Une première liaison aérienne a été établie jeudi entre la Guadeloupe et les deux îles pour évaluer les dégâts, avec à son bord la ministre des Outre-mer Annick Girardin, arrivée dans la matinée avec environ 150 secouristes en Guadeloupe, base arrière des secours. La ministre a notamment fait un survol en hélicoptère et un tour dans l’île.

(AFP)

Plusieurs témoignages ont fait état de pillages de magasins au milieu du chaos.

Attendu à Cuba ce vendredi soir

L’ouragan est attendu à Cuba vendredi soir et il devrait ensuite remonter vers la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud. Des ordres d’évacuations obligatoires ont été émis pour les zones côtières de Floride et dans l’Etat de Géorgie.

(Reuters)

Les Caraïbes pourraient ensuite subir deux autres ouragans: Jose puis Katia. Le premier s’est renforcé en catégorie 3 avec des vents de 195 km/h, a indiqué jeudi le Centre américain des ouragans (NHC). Le second devrait se diriger vers le Mexique.