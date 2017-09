Belga

Les voies 11 à 18 de la gare de Bruxelles-Midi ont été libérées vers 22h10 jeudi et la circulation a pu reprendre, indique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Un colis suspect avait été découvert plus tôt sur le toit de la voie 15 et un périmètre de sécurité avait été installé.