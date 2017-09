Le Beau Vélo de RAVeL prend la direction du Hainaut ce samedi et s'installe à Rumes !

Rédaction en ligne

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre. Ce samedi, Le Beau Vélo de RAVeL se pose au cœur du village de Rumes, près de Tournai. Une balade de 29 kilomètres à travers les belles campagnes de la région et qui passera par La Glanerie, premier village belge libéré par les Alliés en septembre 1944.