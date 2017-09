Année noire pour les affaires du prince Laurent: les comptes de ses deux sociétés dans le rouge, la situation qualifiée de dramatique!

Il y a un mois, le prince Laurent cessait toutes ses activités sur son compte Twitter, suite à l’affaire de la soirée chinoise. Bientôt entendu par Charles Michel, le frère du Roi ne communique donc plus vraiment. Et, pour couronner le tout, les comptes de ses deux sociétés ne sont pas bons. Il vient de les publier…

L’année 2017 pour le prince Laurent n’est pas rose. Si, sur le plan familial, tout semble briller pour le fils cadet d’Albert et Paola, on ne peut pas dire que sa vie professionnelle soit aussi reluisante.

Il y a bien sûr eu l’épisode de l’ambassade chinoise à Bruxelles. Le Prince avait « oublié » de prévenir le Premier ministre de sa présence à la petite commémoration du 70e anniversaire de l’armée populaire chinoise. Il rencontrera bientôt Charles Michel pour s’entendre dire, une énième fois, qu’il ne peut pas faire comme il l’entend. Cette fois, on lui retirera quelques centaines d’euros, voire quelques milliers, de sa grosse dotation.

Une situation dramatique

Pour couronner le tout, dans l’actualité maussade de Laurent, nous sommes tombés hier sur le bilan de ses deux sociétés : Cerbux Invest et Renewable Energy Construct Arlon 67. Une fois encore, les comptes sont mauvais. « La situation peut-être qualifiée de dramatique », commente Thierry Debels, économiste belge. Et en effet, quand on y regarde de plus près…

> Un dossier à retrouver dans nos éditions digitales.