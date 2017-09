Pagaille sur le rail après l'explosion d'une canalisation à Bruxelles: «Les "pilotes" ne savent pas par où ils doivent aller»

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Schuman, et cela durera encore plusieurs jours, conséquence de la rupture de canalisation d’eau à Saint-Josse ayant entraîné une importante inondation des voies. Si de nombreuses déviations sont mises en place, c’est les navetteurs, durant l’heure de pointe, qui doivent s’armer de patience et voyager dans des conditions difficiles

Une lectrice nous a raconté son calvaire pour relier Bruxelles à Namur. « On a dû changer de train trois fois à la gare du Nord ! » Et visiblement, la communication de la SNCB n’est pas optimale. « Alors que nous étions assis et en attente de partir, le contrôleur a averti que le train n’avait pas de ‘pilote’ et que nous devions tous sortir pour emprunter un autre matériel. »

Et une fois dans un train qui va prend finalement le départ, c’est aussi le parcours du combattant. « Le train est bondé, nous sommes tous l’un sur l’autre. Il faut espérer que le conducteur ne doive pas freiner trop fort ! ».

Les trains en direction de Namur sont déviés via Louvain, où ils rejoindront ensuite la capitale wallonne. Avec de nombreuses minutes (voire beaucoup plus…) de retard. « "Les ‘pilotes’ ne savent pas par où ils doivent aller", m’a dit le contrôleur du train dans lequel nous sommes. C’est rassurant… »

Bref, il faudra s’armer de patience, au moins ce soir, pour une majorité des voyageurs de la SNCB !