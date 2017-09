Incroyable mais vrai: les «Jackass hollandais» passent la nuit dans le parc d'attractions Bobbejaanland! (vidéo)

Stefan, Giel et Thomas bravent l’interdit . Le dernier exploit de ces trois jeunes Bataves ? Ils ont passé la nuit à Bobbejaanland après y être entrés de manière illégale. Leur vidéo postée mercredi sur YouTube a été vue plus de 350.000 fois. Après les parcs hollandais, vont-ils s’attaquer aux belges ?

Ces trois gars sont les « Jackass hollandais ». Leurs pitreries filmées sont suivies par plus d’un million d’internautes qui se délectent des images postées par Giel De Winter, Thomas Van Der Vlugt et Stefan Jurriens sur YouTube.

Leur dernier fait d’armes ne plaît pas à la direction du parc d’attractions Bobbejaanland. Ces hommes y ont pénétré récemment, sans ticket d’entrée. Pire, ils l’ont fait la nuit, en toute illégalité !

Et, comme d’habitude, ils ont immortalisé leur « exploit » avec leur caméra et ils l’ont posté ce mercredi. Hier soir, le film de douze minutes avait été vu par… plus de 350.000 internautes !

Mercredi, quand nos confrères du magazine « Looopings.nl » ont prévenu le parc situé à Lichtaart, la directrice commerciale n’était pas au courant de cette histoire. Il est précisé que Bobbejaanland pense à une éventuelle action en justice.

