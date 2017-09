Tour d'Espagne: le Belge Sander Armée s'impose en costaud (vidéo)

Et de trois pour Lotto-Soudal. Après les deux victoires de Tomasz Marczynski, c'est Sander Armée qui s'est offert jeudi un succès à Santo Toribio de Liébana au bout d'une bonne échappée. Le Belge a remporté la dix-huitième étape du Tour d’Espagne (WorldTour) disputée jeudi entre Suances et Santo Toribio de Liébana (169 km). Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana), 2e à 31 secondes et l’Italien Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), 3e à 46 secondes, complètent le podium de l’étape. Le maillot rouge, Chris Froome (Sky), est parvenu à contenir les assauts de ses principaux concurrents sans perdre la moindre seconde. Il a même au contraire accentué de 21 secondes son avance sur son dauphin Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).

Chez les favoris, arrivés neuf minutes après Armée, Chris Froome (Sky) a creusé l'écart avec son premier poursuivant, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). L'Italien a perdu une vingtaine de secondes dans les derniers hectomètres alors que le Britannique a aisément tenu la roue d'un Alberto Contador (Trek-Segafredo) toujours aussi bondissant au cours de la dernière semaine de sa carrière. Ce n'était pas la première accélération du Pistolero lors de cette étape. Grâce au relais de son équipier Jarlinson Pantano, l'Espagnol avait tenté sa chance à deux reprises dans le Collada de Ozalba, mais le train Sky a tenu le choc sur ses portions relativement roulantes.

Au général, Chris Froome, arrivé 23e à 10:08 du vainqueur, a encore un peu plus distancé Nibali, 28e à 10:29, lâché dans la dernière difficulté. Le Britannique consolide ainsi son leadership au classement général. Nibali est désormais à 1:37.

Le nouveau classement général. Froome reprend un peu de champ sur ses adversaires directs. #LV2017 pic.twitter.com/dJpxOxCwfy — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 7 septembre 2017

Vendredi, les coureurs vont emprunter un autre parcours accidenté qui pourrait une nouvelle fois sourire aux échappées. Les leaders ne devraient pas trop s'attaquer à 24h de l'Angliru, juge de paix de l'épreuve au programme de l'étape de samedi.