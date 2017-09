L'arme nucléaire nord-coréenne ferait un massacre en Belgique: voici le scénario catastrophe de l'impact d'une bombe H chez nous

Si l’on entend beaucoup parler d’une fameuse bombe nucléaire nord-coréenne, les dégâts chiffrés que celle-ci pourrait occasionner sont, eux, beaucoup moins abordés. On le sait, une telle bombe ferait énormément de victimes. Mais combien précisément ? Nous avons envisagé le pire à l’aide du site Nukemap et estimé le nombre de victimes que ferait la bombe nord-coréenne en étant larguée sur Bruxelles.

A Bruxelles, elle tuerait près de 300.000 personnes

La récente bombe que la Corée du Nord a testée est de 150 kilotonnes (la fameuse bombe H). En atterrissant sur Bruxelles, le bilan serait de 294 220 morts et 466 670 blessés.

Comme on peut le voir sur la carte de simulation, les conséquences seraient désastreuses et toucheraient une grande partie de la capitale. Des personnes se trouvant dans un rayon de 5,26km du lieu d’impact subiraient également les effets de la bombe.

Un scénario catastrophe mais pas impossible

Si la simulation reste de l’ordre de l’imaginaire, théoriquement la Belgique pourrait tout de même être touchée par les missiles testés en juillet dernier par la Corée du Nord. Mais comme l’expliquait hier la RTBF dans l’un de ses sujets, ceux-ci n’étaient pas chargés. En d’autres termes, avec l’ogive nucléaire qu’ils contiendraient et en prétendant que le régime de Kim Jong-un dispose bien de la technologie qu’il prétend avoir, les missiles seraient plus lourds et donc iraient moins loin.

Plus catastrophique ailleurs

Si les dégâts occasionnés sur une ville comme Bruxelles sont déjà énormes, le largage sur d’autres villes du monde, comme Paris ou New York, ferait encore plus de victimes.

Paris : 644 580 morts et 1 603 010 blessés

New York : 728 220 morts et 1 522 410 blessés

Un site qui recense la puissance des bombes

Ces simulations ont été permises grâce au site Nukemap. L’outil a été créé par Alex Wellerstein, un professeur américain de l’histoire des sciences et de la technologie. Il a tenu compte de la puissance et de la spécificité des différentes armes de destruction massive recensée et testées depuis 1945. Une analyse qu’il a liée à un simulateur géographique pour estimer les dégâts qu’impliqueraient, de nos jours, de telles bombes.