Plus de 130.000 postes étaient vacants au deuxième trimestre

Le taux de vacance d’emploi est ainsi resté au-dessus de la barre symbolique des 3%, à 3,32% au deuxième trimestre contre 3,19% trois mois plus tôt.

Ce taux de vacance d’emploi était plus élevé au deuxième trimestre à Bruxelles (3,15%) et en Flandre (3,66%) qu’en Wallonie (2,62%).

Par rapport au premier trimestre 2017, les taux de vacance d’emploi augmentent principalement dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication (+0,97 point de pourcentage), du transport (+0,5 point de pourcentage) et de l’industrie (+0,33 point de pourcentage). En revanche, des baisses sont observées dans les secteurs de la construction (-0,45 point de pourcentage) et du commerce (-0,13 point de pourcentage), poursuit le SPF Economie.

Les secteurs de la construction, des sciences et services, de l’information et de la communication restent les plus dynamiques avec des taux de vacance d’emploi respectifs de 5,74%, 5,79% et 6,80%.