Rédaction en ligne

Les chiffres du grand sondage de nos confrères de RTL/VTM/Ipsos/Le Soir/Het Laatste Nieuws sont sortis. En Wallonie, le CDH plonge en 5ème position alors que le PTB confirme sa progression. À Bruxelles, DéFI devient le 2ème parti alors que le PS n’est plus que 4ème et le CDH 6ème… Le MR, lui, deviendrait le 1er parti en intentions de vote en Wallonie et à Bruxelles.