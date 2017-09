La reine Paola fête le 11 septembre ses 80 ans, dans l'intimité

La Reine, qui a connu ces derniers mois d’importants soucis de santé consécutifs à deux lourdes chutes, était apparue ce jour-là en bonne forme au bras de son époux, le roi Albert II.

La sixième reine des Belges a vu le jour le 11 septembre 1937 à Forte dei Marmi (Italie) au sein de l’une des familles aristocratiques les plus anciennes de la Péninsule. Elle est la fille cadette du prince Fulco Ruffo di Calabria, aviateur-héros de la Première Guerre mondiale et de la comtesse Luisa Gazelli. Depuis le décès survenu fin août de son frère Antonello, Paola est la seule survivante de la fratrie.

Paola est également la première reine à avoir des origines belges. En effet, sa grand-mère paternelle, Laure Mosselman du Chenoy, était belge.

La Reine a passé son enfance et sa jeunesse à Rome où elle rencontre, en 1958, lors d’une réception à l’ambassade de Belgique, le futur Albert II, alors Prince de Liège, qui représentait son frère, le roi Baudouin, au couronnement du pape Jean XXIII. Le mariage est célébré le 2 juillet de l’année suivante à Bruxelles et le jeune couple s’établit alors au Château du Belvédère où ils ont continué à résider après la mort du roi Baudouin et l’accession au trône d’Albert II en 1993.

De leur union sont nés trois enfants: le prince Philippe (15 avril 1960), la princesse Astrid (5 juin 1962) et le prince Laurent (19 octobre 1963). Si le couple formé par Albert et Paola traversa quelques zones de turbulence, il affiche aujourd’hui une entente parfaite.

Depuis l’abdication du roi Albert II, le 21 juillet 2013, l’ancien couple royal, qui réside toujours au Château du Belvédère, s’est progressivement retiré de la vie publique et n’apparaît plus qu’en de rares occasions.