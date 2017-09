Donald et Melania Trump donnent un million de dollars après l'ouragan Harvey

Donald et Melania Trump ont donné un million de dollars à douze organisations qui portent secours et assistance au Texas dans le sillage des dévastations engendrées par l’ouragan Harvey, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

La Croix Rouge et l’Armée du salut ont chacune reçu 300.000 dollars, a précisé la porte-parole de l’exécutif, Sarah Sanders, tandis que les organismes Reach out America et Samaritan’s Purse ont tous deux reçu 100.000 dollars.

Les 200.000 dollars restants ont été partagés entre huit autres organisations: ASPCA, Catholic Charities, Direct Relief, Habitat for Humanity, Houston Humane Society, Operation Blessing, Portlight Inclusive Disaster Strategies et Team Rubicon.

Durant la campagne présidentielle, le milliardaire républicain avait été très critiqué pour avoir annoncé plusieurs dons au profit d’associations caritatives mais n’avoir jamais réellement envoyé l’argent promis.

Après l’ouragan Harvey, qui a fait au moins 42 victimes, Donald Trump a demandé à la Maison Blanche de lui fournir des recommandations avec d’organisations qui pourraient recevoir des fonds.