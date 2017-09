La majorité wallonne MR-cdH demande un audit des finances wallonnes à la Cour des Comptes

Le texte a été approuvé par la majorité MR-cdH. L’opposition PS et Ecolo s’est abstenue.

Cette demande d’audit émane en réalité des rangs réformateurs qui, appelés à gouverner après le divorce surprise PS-cdH de cet été, souhaitent disposer d’une vue claire sur l’état des caisses wallonnes.

Comme le veut la procédure, seul le Parlement pouvait toutefois demander pareil audit auprès de la Cour.

Celle-ci passera en revue l’état de consommation des crédits d’engagement et de liquidation, de même que la dette, les en cours et autre solde structurel.

Les premiers résultats de ces investigations sont attendus d’ici six semaines, soit avant l’adoption du budget 2018 de l’entité.

Tout en approuvant l’exercice, l’opposition PS et Ecolo voit dans la requête un manque de confiance du MR envers son partenaire cdH, au pouvoir à Namur depuis plus de 10 ans, et donc bien au courant des finances régionales.

André Antoine, aujourd’hui président de l’assemblée, fut en effet longtemps ministre wallon du Budget - et âprement critiqué à ce titre par l’opposition MR de l’époque.

Le nouveau chef de groupe PS, Pierre-Yves Dermagne, a profité du débat mercredi pour demander au ministre-président Willy Borsus de fournir aux parlementaires le document de planification budgétaire (non publié) joint à la nouvelle déclaration de politique régionale (DPR) élaborée cet été, comme le ministre-président l’a confié dimanche sur un plateau télé.

M. Borsus a toutefois repoussé la requête, précisant qu’il s’agit là d’un document de travail de nature «politique», et donc nullement destiné à des fins parlementaires.

M. Dermagne a vu dans ce refus une première entorse à la promesse de «transparence» faite par la nouvelle majorité wallonne.