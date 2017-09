Course-poursuite à Saint-Ghislain: le voleur force un barrage de police et se fait tirer dessus, mais il ne s'arrête pas

La course-poursuite a eu lieu entre Quiévrain et Saint-Ghislain. Là, le voleur a foncé tout droit sur un barrage de police. Les policiers ont fait feu, mais n’ont pas réussi à stopper l’individu. Le véhicule a donc poursuivi sa course. Il a été retrouvé accidenté un peu plus tard, toujours à Saint-Ghislain. Le conducteur s’était déjà enfui lorsque le véhicule a été retrouvé.

Mais les policiers ont cependant reconnu l’individu, originaire du Borinage, pendant la course-poursuite ! Étant donné que l’homme est bien connu des services de police, il a pu être interpellé assez facilement ce mercredi matin à 9h30.

Il a été présenté à un juge d’instruction et inculpé de vol avec effraction, vol de véhicule et rébellion armée.