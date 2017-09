« On est dans un désarroi pas possible. On perd un collègue extraordinaire et un ami. Angel n’a jamais été violent, même face à des élèves agressifs. » Mabrouk Nidham ne comprend pas le drame qui s’est joué à Naninne dimanche soir. Le patron de l’auto-école Flagey (Ixelles) connaît Angel, depuis trente ans. Et aujourd’hui, il est complètement abasourdi par ce que l’on reproche au Beezois.

Et pourtant, Angel est bel et bien passé aux aveux ce lundi. Il a expliqué comment il avait poignardé à mort son rival amoureux, Marc Hallaux, à son domicile de Naninne et comment il a ensuite tenté de brouiller les pistes.

> Un dossier à lire dans nos éditions digitales.