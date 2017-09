Le baromètre politique RTBF-La Libre encore annulé en septembre!

En juin , La Libre et la RTBF avaient déjà renoncé à commander leur traditionnel baromètre politique trimestriel à Dedicated Research.

Certains y avaient vu un lien direct avec la chute annoncée des intentions de vote pour le PS. Le MR avait intelligemment joué le rôle de substitution en commandant le sondage qui s’était avéré catastrophique pour le PS. « D’ici peu, la RTBF et La Libre communiqueront ensemble sur la suite des sondages qu’ils vont faire », explique-t-on à Reyers. On ignore si le MR remettra, lui, le couvert en septembre.

A un an des prochaines élections communales, les premiers sondages sont en route dans les grands instituts. Et ils confirment les intentions de vote répertoriées en juin en cas d’élection régionale wallonne : PTB à la hausse, MR stable, PS et cdH à la dérive...

