Vêtu de son maillot belge, ce fan est passé inaperçu aux côtés de Eden Hazard, Marouane Fellaini et Romelu Lukaku.

Même avec la photo sous les yeux, l’incohérence ne frappe pas tout de suite. À l’issue de la rencontre Grèce-Belgique et la victoire des Diables rouges, qualifiés pour le Mondial 2018, un jeune supporter s’est invité aux côtés des joueurs pour fêter la qualification. On le voit rigoler avec Eden Hazard et discuter avec Romelu Lukaku.

Ces photos sont les seules qui ont été prises du garçon. On ne sait pas comment sa soirée s’est terminée : en cellule après avoir été rattrapé par la sécurité ou dans un bar d’Athènes pour continuer à faire la fête ? Mystère...