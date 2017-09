Appel à témoins: la police fédérale diffuse la vidéo du braquage à Ghlin

La police fédérale vient de publier pour la première fois, ce mardi, des images impressionnantes de l’attaque à main armée commise le 20 juin dernier au siège de l’entreprise Bouvé, située rue de Douvrain à Ghlin. On y distingue la violente altercation survenue entre l’auteur et un ouvrier qui s’est interposé, ainsi que les coups de feu tirés. Les témoins sont appelés à se manifester...

Vers 10h, le 20 juin dernier, un individu fait son arrivée à moto dans le rue de Douvrain et se stationne derrière une camionnette.

Toujours casqué, il se rend dans la société. Il fait irruption dans les locaux, arme en main et sans hésitation, il se rend dans un bureau annexe. Alerté par les employés, un ouvrier vient à la rencontre du malfrat et tente de le maîtriser.

Une bagarre éclate mais l’auteur ne parvient pas à se dégager de l’étreinte de l’ouvrier. Le braqueur ouvre alors le feu à trois reprises pour se libérer et parvient ainsi à prendre la fuite. Il rejoint ensuite sa moto pour quitter les lieux rapidement, laissant derrière lui la victime grièvement blessée.

L’auteur est un homme mesurant entre 1m70 et 1m80. Il est de corpulence forte.

Au moment des faits, il portait un casque noir et était vêtu d’un pantalon noir, d’une veste blanche de marque Sergio Tacchini et de baskets bicolore.

L’auteur prend la fuite à bord d’une moto Suzuki de couleur rouge.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.