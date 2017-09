Ivresse, infidélité, divorce: le début de la fin pour Wayne Rooney (Everton)

Interpellé en pleine nuit la semaine dernière, Wayne Rooney avait été surpris au volant en état d’ivresse. Il a depuis été mis en examen.

Pour ne rien arranger, le Daily Mail révèle que l’attaquant anglais était accompagné d’une jeune femme de 29 ans alors que son épouse Coleen, mère de ses trois enfants et enceinte d’un quatrième, se trouvait en Espagne. Si l’ex-attaquant international a assuré qu’elle n’était qu’une simple amie, le témoignage de cette dernière dans la presse anglaise diffère totalement. « Je ne suis pas une briseuse de ménage, c’était du flirt et du fun et j’avais beaucoup bu. Nous avons partagé un baiser, un câlin, quelques plaisanteries, c’était inoffensif. Lorsque le bar a fermé, l’un des proches de Wayne est venu vers moi pour me dire : Tu sais que Wayne t’aime bien et il veut aller quelque part avec toi »

En 2010, Wayne Rooney avait déjà été épinglé pour des faits similaires. Il avait d’ailleurs déclaré que sa femme n’était rien sans lui, assumant au passage « ses envies d’ailleurs ». Humiliée, Coleen Rooney aurait décidé de mettre fin à sa relation avec le joueur qu’elle avait rencontré à l’âge de seize ans.

Très médiatisée, cette affaire pourrait également avoir d’autres conséquences pour Wayne Rooney : son nouveau club d’Everton aurait prévu de lui infliger une amende (ou un non-versement de salaire) de 260.000 euros pour son comportement hors des terrains.