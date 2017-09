Rédaction en ligne

Un incendie s’est déclaré ce matin vers 1h15 au numéro 23 de la rue Théodore Baron à La plante, un quartier résidentiel de Namur. L’incendie qui est toujours en cours a demandé l’intervention de cinq véhicules de pompiers et d’une trentaine d’hommes du feu, de la zone NAGE. C’est dans une ancienne bâtisse actuellement à vendre que le sinistre s’est déclaré. L’occupante des lieux ne se trouvait pas sur place au moment de l’incendie et est saine et sauve.