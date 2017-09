À la rue suite à l'incendie de sa maison, Cathy dort dans sa voiture avec ses quatre enfants

Durant le mois d’août dernier, Cathy a pris quelques vacances avec ses 4 enfants de 6 à 16 ans : Maylan, Maylis, Evan et Ethan. Direction Philippeville, où la petite famille a passé quelques jours. Mais le coup de fil d’un voisin va les faire rentrer en catastrophe : « On m’a appelée pour me dire que des fumées sortaient de ma maison », explique la mère de famille. Sur place, les dégâts sont importants, comme en témoigne notre vidéo. « Tout a brûlé. Je n’ai plus de vêtements, ni pour moi, ni pour les enfants. Ils sont tout noirs. »

Depuis le sinistre, elle doit se débrouiller. Elle va chez des proches pour laver ses enfants et manger. Mais ils ont de petites maisons, ils ne peuvent pas les héberger. Ça fait donc deux semaines qu’ils dorment dans la voiture. Cathy a demandé de l’aide, mais le CPAS se dit non compétent. Elle est aujourd’hui à court de solutions.