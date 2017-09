Les supporters belges devront patienter pour acheter leur billet pour le Mondial en Russie

Si la Belgique a validé son ticket pour la Coupe du monde de football en Russie en 2018, les supporters belges désireux d’acheter le leur pour suivre les Diables rouges doivent encore patienter, a prévenu l’Union belge de football qui donne quelques premières indications sur la marche à suivre.

« S euls les membres du Fanclub 1895, le fanclub officiel des Diables Rouges, peuvent réserver des tickets pour les blocs belges. Toutes les infos concernant l’affiliation à 1895 sont disponibles sur www.1895.be », prévient d’abord l’Union belge qui ajoute logiquement que de plus amples informations sur le lieu et les dates des matches de la Belgique seront connues après le tirage au sort le 1er décembre à Moscou.

La Coupe du monde débutera le 14 juin pour se terminer le 15 juillet 2018. « La FIFA, la Fédération Internationale de Football, organise la vente des tickets et les prix des billets varient selon la catégorie (1-2-3). Une catégorie 4 a été prévue pour les citoyens russes », informe également le communiqué de l’Union belge.

Précision importante également, « l’URBSFA a été informée du principe de la ’FAN ID’. En plus de votre ticket, il faudra disposer d’une carte de visiteur personnalisée (FAN ID) durant le Mondial. La carte est nominative (avec photo) et est obligatoire pour tous les détenteurs d’un ticket. La FAN ID permettra d’accéder à la Russie sans VISA et sera valable durant tout le Mondial. Pour toutes les questions pratiques, le site web www.welcome2018.com est un must absolu ».

La Belgique s’est imposée en Grèce (1-2) dimanche à Athènes pour s’assurer d’une qualification pour la Coupe du monde en Russie en 2018.