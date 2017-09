Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage lors de Saint-Trond - Standard

Orlando Sa avait été exclu pour un coup volontaire. Le bureau d’arbitrage juge la plainte du club liégeois « recevable mais non fondée ».

Suite à l’exclusion d’Orlando Sa à Saint-Trond, le Standard avait déposé réclamation auprès du bureau d’arbitrage de la Pro League. Pierre Locht, directeur juridique du Standard, estimait que l’arbitre de la rencontre (Alexandre Boucaut) avait relancé le jeu depuis l’endroit le Portugais avait eu un mauvais geste. Selon le Standard, le jeu aurait dû reprendre là où il s'était arrêté juste avant l'appel à l'arbitrage vidéo, soit de l’autre côté du terrain.

Mais le bureau d'arbitrage a contesté cette argumentation. « Attendu que le club de R. Standard de Liège se base sur le protocole Vidéo Assistant Referee’ de l’International Football Association Board (‘IFAB’) et plus précisément du point 8.12 (p. 37) et sur la loi 5 (‘Arbitre’) – point 2 (‘Décisions de l’arbitre’) pour renforcer leur estimation d’une erreur d’arbitrage.

Attendu que ces points stipulent que l’arbitre ne peut pas revenir sur une décision après avoir réalisé que celle-ci n’est pas la bonne ou après avoir consulté un des autres arbitres si le jeu a repris et que pour le club de R. Standard de Liège la reprise devait donc être située à l’endroit où M. Boucaut avait sanctionné la faute du joueur Marin.

Par conséquent, comme le jeu n’avait pas repris, l’arbitre en agissant de la sorte, n’a commis aucune erreur à l’encontre de la loi 5 des lois du jeu.

Par ces motifs, le Bureau Arbitrage Football Professionnel, statuant contradictoirement, déclare la réclamation introduite par le club R. Standard de Liège recevable mais non fondée »

Le Standard envisage d'aller en appel de cette décision devant la CBAS.