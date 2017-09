Le corps démembré retrouvé mardi dernier dans la Sambre à Hourpes (Thuin) a été identifié par les forces de l’ordre, indique lundi le parquet de Charleroi. Une tête a également été découverte ce week-end dans la Meuse, à Liège. On ignore pour l’instant s’il s’agit de la même victime.

La protection civile a repris les fouilles, ce lundi matin, dans la Sambre à Hourpes. Mardi dernier, un corps démembré et réparti en plusieurs paquets a été découvert par un pêcheur. Un tronc ainsi que les membres ont été repêchés mais la tête de la victime était toujours manquante.

Le cadavre était celui d’un homme d’une petite cinquantaine d’années mesurant 1m85 et pesant 115 kilos. Il restait toutefois non identifié mais a finalement pu l’être grâce à ses empreintes, précise le parquet de Charleroi qui n’a pas souhaité communiquer plus avant sur l’identité de la victime.

Ce week-end, une tête a en outre été découverte dans la Meuse à Liège. Pour l’heure, la correspondance n’est pas encore établie mais des analyses ADN sont en cours.