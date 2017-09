La journaliste Anne-Sophie Lapix prend les commandes du JT de France 2

Souriante et populaire, la journaliste de 45 ans, connue pour la pugnacité de ses interviews, a été choisie par la chaîne publique pour rajeunir et féminiser l’image de ce journal du soir, traditionnellement très suivi par les Français.

L’ex-présentatrice du talk show C à vous sur France 5 a déjà présenté des journaux télévisés sur les plus grandes chaînes du pays, de TF1 à France Télévisions en passant par la chaîne d’information en continu LCI.

Elle devra désormais conforter et amplifier les audiences du JT de France 2, dopées par David Pujadas, et recoller les morceaux au sein d’une rédaction chamboulée par le départ brutal de son prédécesseur.

David Pujadas a donné «de nombreux conseils concrets» à Anne-Sophie Lapix avant de partir sur la chaîne d’information en continu LCI, a confié la journaliste au magazine Elle.

«Mon souhait n’est pas de renverser la table», a-t-elle souligné. «La ligne éditoriale va être conservée. Elle est ambitieuse, elle valorise l’économie, l’international, la politique».

Le 20H de France 2 affiche une moyenne de 4,8 millions de téléspectateurs et 20,6% de part d’audience entre septembre 2016 et juin 2017, contre 5,6 millions et 24% de part d’audience pour le journal vespéral de TF1, la grande chaîne privée concurrente.

«Ce n’est pas notre objectif de battre TF1, je n’y pense pas en me rasant le matin», a assuré Yannick Letranchant, le directeur de l’information du groupe public France Télévisions. «Je veux seulement que l’on conçoive un bon journal».

Anne-Sophie Lapix va bénéficier d’un nouveau plateau de tournage, un grand espace modulable situé au coeur du bâtiment de France Télévisions, dans le sud de Paris. Et les journalistes de la rédaction seront plus présents sur le plateau pendant le JT, où les démonstrations sur écran géant tactile sont devenues la norme.

Seules quelques femmes journalistes françaises ont occupé ce poste très exposé. Outre Claire Chazal le weekend sur TF1, Christine Ockrent avait notamment animé ce grand rendez-vous (en alternance avec Patrick Poivre d’Arvor puis Bernard Rapp) sur Antenne 2, ancêtre de la chaîne France 2.