La E411 en direction du Grand-Duché de Luxembourg devrait accueillir, dès fin 2018 ou début 2019, une « zone-test » pour un système de bande de circulation réservée aux voitures comprenant au moins 3 personnes, ressort-il d’un entretien accordé à la Dernière Heure par Carlo Di Antonio (cdH), ministre wallon de la Mobilité et des Transports.

« Nous devons simplement aménager la bande d’arrêt d’urgence, côté wallon. Car actuellement, elle n’est capable de supporter qu’un usage modéré. Les travaux sont programmés au tout début 2018. On va les accélérer un maximum », précise-t-il dans cet entretien publié lundi.

En tout, « deux zones test » de bande de covoiturage sont actuellement « en préparation ». Celle de la E411 vers le Luxembourg a déjà fait l’objet d’un accord, selon le ministre. « Si cela fonctionne bien, le système sera étendu à d’autres tronçons. »

L’autre « concerne l’entrée de Bruxelles, en venant de Wavre, via la E411 ». Il s’agirait de permettre aux véhicules comprenant au moins 3 personnes d’utiliser la bande réservée aux bus. « Cela ne nécessite pas de travaux. Mais bien l’accord de la Région bruxelloise pour certains tronçons, et de la Région flamande pour d’autres (…) Le principe est acquis. La configuration nouvelle avec le MR va permettre aux groupes de travail d’aboutir plus rapidement à des accords », précise Carlo Di Antonio.