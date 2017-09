Le prince William et sa femme Kate attendent un troisième enfant, a annoncé Kensington Palace dans un communiqué de presse publié sur Twitter. «La Reine et les membres des deux familles sont ravis.»

Le Prince William et sa femme Kate, qui sont déjà les parents de George (4 ans) et Charlotte (2 ans), attendent un troisième enfant, a annoncé lundi le palais de Kensington dans un communiqué. «Le duc et la duchesse de Cambridge sont très heureux d’annoncer que la duchesse de Cambridge attend leur troisième enfant», a écrit le palais.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 septembre 2017

La reine Elizabeth II, grand-mère de William, et les membres des deux familles sont «ravis», a-t-il ajouté. Comme pour ses deux grossesses précédentes, la princesse de 35 ans souffre d’hyperémèse gravidique, qui désigne dans le vocabulaire médical une forme sévère de vomissements et nausées, selon la même source.

Son état de santé, qui nécessite des soins au palais de Kensington où elle réside, l’a contrainte à annuler une visite programmée lundi dans un centre familial à Londres où elle devait s’entretenir au sujet de santé mentale périnatale.

Fille ou garçon, le futur bébé prendra la cinquième place dans l’ordre de succession au trône britannique.